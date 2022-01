Cuối năm chốt lãi chưa từng có, đếm tiền chục ngàn tỷ

Ngân hàng báo tin lãi lớn

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho biết, năm 2021, tổng thu nhập đạt hơn 13.500 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Bên cạnh nguồn thu lãi từ hoạt động cho vay, thu nhập lãi thuần từ dịch vụ của ngân hàng tăng gần 65% so với cùng thời điểm cuối năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.038 tỷ đồng hoàn thành vượt hơn 4% so với kế hoạch.

Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Agribank) cũng đã công bố lợi nhuận năm 2021 đạt hơn 14.000 tỷ đồng, đồng thời ngân hàng đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. Tương tự, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt kế hoạch đề ra16.800 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng Hàng hải (MSB), đến hết tháng 10/2021 đạt lãi trước thuế 4.600 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch cả năm. MSB dự kiến cán mốc trên 5.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm 2021, vượt xa so với mục tiêu đưa ra là 4.100 tỷ đồng trước thuế.

Nhiều ngân hàng khác cũng đã sớm cán đích lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng. Cụ thể Ngân hàng Việt Nam Thương tín (VietBank) lợi nhuận tính đến hết tháng 9 đã đạt 400 tỷ đồng, vượt kế hoạch 390 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021; Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) 9 tháng cũng đạt lợi nhuận trước thuế 2.530 tỷ đồng vượt xa kế hoạch cả năm là 2.414 tỷ đồng; Ngân hàng Bản Việt (VietCapital Bank) thậm chí chỉ cần 6 tháng đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm, đạt 337 tỷ đồng so với chỉ tiêu là 290 tỷ đồng.