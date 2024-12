Cuối năm bận việc đi làm về muộn, con dâu choáng váng trước hành động lạ lùng của mẹ chồng

Tôi không ngờ, chỉ vì chuyện đi làm về muộn thôi mà bị mẹ chồng làm một điều bẽ bàng. Tôi và chồng yêu nhau được hơn 1 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Trước khi kết hôn, tôi cũng đã từng gặp mẹ chồng và thấy bà rất nghiêm nghị, khó tính. Biết trước rồi nhưng lúc đó vì quá yêu, hơn nữa được chồng tôi lúc đó động viên: "Em cứ về ở một thời gian, nếu như cảm thấy không hợp với mẹ thì anh đưa em ra ngoài ở". Tôi bước vào hôn nhân trong sự thoải mái, bớt đi sự lo lắng sau câu nói của chồng. Những đời đúng là không như là mơ, về chung một nhà mới thấy có quá nhiều điều khác biệt không giống như mình tưởng tượng. Mẹ chồng khó tính ra mặt, bà luôn để ý con dâu từng chút một. Mẹ chồng luôn lấy lý do trước đây bà cũng từng đi làm dâu, cũng từng phải chịu nhiều cay đắng khi phải phục tùng cả nhà chồng. Hồi đó còn khó khăn, vất vả hơn bây giờ rất nhiều. Cho nên, với bà dẫu con dâu bây giờ có bị đối xử ra sao cũng còn sung sướng hơn bà ngày trước. Mỗi ngày tôi làm nhiều việc nhà, nhưng không thể làm hài lòng mẹ chồng. Bà còn bắt tôi ở nhà chỉ để phục vụ gia đình, tất nhiên là tôi không thể phạm phải sai lầm nếu nghe theo. Tôi nhất quyết phải đi làm, dẫu lương thấp hay cao thì đó cũng là sự khẳng định của mình với gia đình và người ngoài. Tôi không thể ở nhà chỉ để nghe theo lời sai bảo của mẹ chồng, cần tiền gì là ngửa tay xin chồng… Chồng tôi cũng không vui khi vợ đi làm ở công ty, nhưng anh ấy cũng thừa hiểu rằng nếu tôi ở nhà, kinh tế gia đình sẽ lao đao. Tôi làm kế toán cho công ty, mức lương khá, ngoài ra còn nhận thêm việc để làm thêm ngoài giờ. Thu nhập của tôi nếu kể ra thì gấp đôi của chồng, điều này tôi không muốn kể ra vì muốn chồng là trụ cột gia đình, anh ấy cần được gia đình tôn trọng. Con dâu choáng váng trước việc làm của mẹ chồng chỉ vì đi làm về muộn. Ảnh minh họa Âm thầm đưa tiền cho chồng mỗi tháng, nhưng chồng có đồng nào là đưa hết cho mẹ. Mẹ chồng có số tiền lớn, nhưng không biết chủ yếu là do con dâu kiếm được, bà coi tôi như kẻ ăn bám. Cho ăn uống đạm bạc, nhiều khi muốn tiêu khoản gì lớn, tôi phải nhờ chồng xin mẹ. Bà khó chịu, bóng gió mắng mỏ con dâu tiêu pha tốn kém, ăn chơi đú đởn… Gần đây mẹ chồng rất hay can thiệp vào công việc của con dâu. Dù tôi đã đưa quy định giờ giấc của công ty, nhưng mẹ chồng không tin. Bà cho rằng con dâu cố tình đi sớm, về muộn, bà đâu biết rằng quy định công ty không cho phép đến muộn, nên thà đến sớm còn hơn muộn chỉ vài phút. Công việc cuối năm rất bận, nhiều việc, nhưng mẹ chồng vẫn cố tình gọi điện bắt về nhà lo đi chợ, nấu cơm. Cách đây một tuần, khi tôi về nhà muộn. Bước chân vào nhà đã thấy nhà cửa ngổn ngang đồ đạc, có mấy chiếc vali của tôi để sẵn giữa nhà. Mẹ chồng hùng hổ mắng mỏ: "Có bữa cơm mà cũng không về đúng giờ mà nấu nướng cho cả nhà. Cô không làm được thì tôi mời cô ra khỏi nhà này. Nhà tôi không chứa loại con dâu kiếm cớ làm việc để đi chơi…". Chồng tôi đứng đó, không can ngăn còn đổ lỗi: "Đã bảo ở nhà lo nội trợ đi mà không nghe, giờ em làm mẹ giận rồi đó, mau mà xin lỗi đi". Tôi bật khóc, quá sốc chỉ biết lắp bắp giải thích: "Con đi làm lấy lương phụ giúp gia đình, con có đi chơi đâu. Con ở công ty, ai cũng biết con ở đó mà". Để gia đình không rơi vào cảnh lục đục, tôi đành nín nhịn để nói lời xin lỗi. Tối hôm đó, tôi nhắc lại chuyện ra ngoài ở riêng, chồng tôi quả quyết: "Trước đây anh có hứa thế, nhưng là nếu như mẹ quá đáng, còn bây giờ là em ăn ở không biết điều. Dĩ nhiên là anh chọn ở bên mẹ, đừng bao giờ nghĩ đến anh ra ngoài". Tôi vẫn chưa nói thật về mức lương hàng tháng mình kiếm được, là trụ cột gia đình. Bây giờ mẹ chồng tôi đối xử như vậy, tôi có nên dừng đưa tiền lương cho chồng không? Cảm thấy cuộc sống nơi nhà chồng bị chèn ép, tôi có nên yêu cầu chồng cho ra ngoài ở riêng hoặc là ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia Đình & Xã Hội