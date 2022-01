Cười ná thở 'Độ Ta Không Độ Nàng' phiên bản Tịnh thất Bồng Lai

Sau khi khởi tố vụ án liên quan đến các sai phạm xảy ra ở "Tịnh thất Bồng Lai" hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ". Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An đã khởi tố ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, người đứng đầu cơ sở này, về 3 tội danh.

Cũng trong suốt thời gian qua, dư luận lên án các "sư thầy" Tịnh thất Bồng Lai tự xưng tu hành mà có phòng thu âm riêng phục vụ việc hát ca bị cho là "lệch lạc, đi ngược giáo lý nhà Phật".

Điển hình mới đây, dân tình cũng phải "xin quỳ" trước Độ Ta Không Độ Nàng phiên Tịnh thất Bồng Lai.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, trong clip chính là Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991), từng được tung hô là "2 sư thầy hot nhất Việt Nam thi hát bolero", "2 sư thầy triệu view",...