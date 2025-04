Cưới hỏi mùa giá vàng lập 'đỉnh': Vàng 'bão giá', cô dâu chú rể 'bão lòng'

Đám cưới châu Á lao đao vì giá vàng

Việc giá vàng lao nhanh như tên lửa khiến thị trường trang sức tại châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc - 2 quốc gia chiếm hơn một nửa lượng tiêu thụ vàng thế giới - chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tại Ấn Độ, nơi vàng không chỉ là trang sức mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc trong lễ cưới, việc giá vàng tăng cao đã khiến người tiêu dùng chùn tay. Doanh số bán trang sức vàng trong mùa cưới giảm mạnh tới 70 - 80%. Anh B. Muthuvenkatram - một thợ kim hoàn tại Coimbatore - chia sẻ rằng khách hàng rất muốn mua vàng nhưng liên tục trì hoãn vì chờ giá giảm. Để ứng phó, các đại lý vàng Ấn Độ đã giảm giá từ 30-38 USD/ounce so với giá nội địa chính thức trong 4 tháng qua (tính tới tháng Hai), bao gồm thuế nhập khẩu và thuế bán hàng. Dù vậy, mức giảm trên chưa đủ để kích thích người mua.

Thay vì mua mới, nhiều người chọn bán vàng cũ để đổi lấy trang sức mới. Theo Reuters, nhiều gia đình chọn bán vàng cũ thay vì mua mới để giảm bớt gánh nặng tài chính. Cô dâu tương lai Vaishnavi M. tại bang Kerala chia sẻ: “Giá vàng hiện quá cao, vượt xa ngân sách gia đình tôi dự tính cho đám cưới. Tôi quyết định đổi trang sức cũ của mẹ để lấy những món đồ mới thay vì mua thêm”.

Tình hình tại Trung Quốc cũng không khả quan hơn. Các đại lý vàng giảm giá từ 7-10 USD/ounce so với giá giao ngay để thu hút người mua nhưng nhu cầu vẫn èo uột. Một thương nhân tại đây cho biết trước tết Nguyên đán, nhu cầu thường tăng do yếu tố lễ hội nhưng nay giá vàng cao khiến người tiêu dùng dè dặt. Sau kỳ nghỉ tết, giá vàng tại Trung Quốc chuyển từ mức cộng thêm 20 USD so với giá quốc tế sang chiết khấu 18 USD, cho thấy sự suy giảm rõ rệt trong việc mua vàng vật chất.

Tại Singapore, xu hướng trên cũng xuất hiện. Brian Lan - Giám đốc điều hành GoldSilver Central - cho biết: “Khách hàng thường mang trang sức cũ hoặc hỏng đến để bán lấy tiền mặt hoặc đổi lấy món mới”.

Một số người tiêu dùng chọn trang sức mạ vàng hoặc các kim loại quý khác có giá thấp hơn để thay thế. Trong khi đó, nhiều cặp đôi quyết định thu hẹp quy mô đám cưới để tiết kiệm ngân sách, tập trung vào các yếu tố thiết yếu thay vì đầu tư quá nhiều vào vàng.

Trong tương lai, nếu giá vàng không hạ nhiệt, thị trường cưới và trang sức tại châu Á có thể đối mặt với những thay đổi lâu dài về văn hóa và kinh tế.

Nhật Thành (tổng hợp)