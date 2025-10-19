Cưới 4 ngày, vợ đòi về ngoại hai lần, chú rể sững sờ khi biết sự thật

Khi quay lại Quý Dương tìm công ty mai mối, anh Hà phát hiện nơi này đã đóng cửa. Người "dì" mà cô Lục từng dẫn đi gặp anh hóa ra chỉ là người được thuê đóng giả. Anh nghi ngờ bị lừa đảo nên trình báo công an.

Công an quận Nam Minh (Quý Dương) đã khởi tố vụ án hình sự. Tháng 9, cô Lục bị bắt. Cảnh sát xác minh cô từng kết hôn 2 lần, có con và từng bị bắt 3 lần vì sử dụng ma túy. Đến nay, anh Hà mới lấy lại được một khoản tiền, còn 171.000 tệ (hơn 632 triệu đồng) vẫn chưa được hoàn trả.

Công ty mai mối Trân Hy thừa nhận có liên quan nhưng cho rằng lỗi thuộc về "đội hợp tác bên ngoài". Phía công an xác nhận vụ việc đang được điều tra.

Theo truyền thông địa phương, riêng khu vực Hoa Quả Viên (Quý Dương) có hơn 100 công ty mai mối, trong đó tồn tại không ít đơn vị hoạt động chui, dẫn đến nhiều vụ "lừa kết hôn chớp nhoáng".

Chính quyền địa phương đang siết chặt kiểm tra và khuyến cáo người dân cảnh giác trước các dịch vụ mai mối thu phí và sính lễ quá cao.