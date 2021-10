Cuộc tình vụng trộm với nam đồng nghiệp bị lộ sau 10 ngày chỉ vì 1 câu nói

Phụ nữ thích cảm giác an toàn. Khi yêu ai đó chân thành, phụ nữ sẵn sàng "lên giường" với họ. Ngoại trừ một số trường hợp quan hệ tình dục chỉ vì nhu cầu bản năng của con người, phần lớn phụ nữ chỉ thích làm "chuyện ấy" với người đàn ông đem lại cho họ cảm giác an toàn.

Vì vậy, khi yêu nhau hay đã kết hôn, phụ nữ thường hy vọng nửa kia của mình sống có trách nhiệm. Bởi thiếu cảm giác an toàn với người mình yêu là một trải nghiệm vô cùng khó chịu, thậm chí có thể để lại cho phụ nữ những tổn thương tâm lý không thể xóa nhòa, khiến họ không muốn làm "chuyện ấy" nữa.

Một người đàn ông chỉ khi mang lại cho phụ nữ cảm giác được che chở, được an toàn, họ sẽ chẳng tiếc nuối gì mà cho đi tất cả những gì mình có. Vậy nên nếu vì một lý do nào đó mà phụ nữ không còn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thương, họ dễ dàng bị thu hút bởi người đàn ông khác.

Phụ nữ thích sự thú vị. Một số phụ nữ thường tiếc nuối những giây phút bồi hồi, rung động khi mới yêu, trong lần hẹn đầu mà giờ đây không còn nữa. Họ bắt đầu muốn khám phá mối quan hệ mới để tìm lại cảm giác này. Họ nhận thấy người bạn đời của mình thật nhàm chán và mong muốn tìm kiếm các cung bậc cảm xúc cao hơn với một người nào đó.