Cuộc thi Nam vương của Minh Khắc chỉ 14 thí sinh, chất lượng kém

Gần đây, Á quân 1 The Next Gentleman - Minh Khắc - nhận được sự chú ý khi đại diện Việt Nam thi Man Of The Year 2022, diễn ra tại Bali, Indonesia. Được biết, cuộc thi bắt đầu từ 15/8, chung kết vào 23/8.

Dù ủng hộ đại diện Việt Nam, song không ít khán giả bày tỏ sự quan ngại về chất lượng cuộc thi năm nay. Theo đó, Man Of The Year 2022 chỉ quy tụ vỏn vẹn 14 thí sinh đến từ các quốc gia.

Không chỉ vậy, mặt bằng thí sinh cũng được cho là kém chất lượng, lộ nhiều khuyết điểm trong bộ ảnh đồ bơi do trang chủ cuộc thi mới đăng tải.



Đại diện Việt Nam - Minh Khắc - trong bộ ảnh mới do cuộc thi đăng tải. So với mặt bằng thí sinh kém chất lượng, anh được xếp ở nhóm tiềm năng.



Vẻ nam tính của đại diện Myanmar. Anh được xếp ở nhóm thí sinh nổi trội.