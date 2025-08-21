Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép tổ chức theo Văn bản số 3299/SVHTT-QLNT, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 23/11 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của phụ nữ Việt Nam, qua đó quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, đề cao trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần hội nhập. Người đoạt vương miện sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2025 vào tháng 6/2026.

Chia sẻ về mục tiêu tổ chức, Mrs Grand International 2022 Phan Kim Oanh nhấn mạnh: "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn mở ra một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Cuộc thi là nơi hội tụ của những cô gái Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng tự hào với bản sắc dân tộc".