Cuộc thanh trừng chưa từng có showbiz Hoa ngữ 2021

Cùng với Ngô Diệc Phàm và Trương Triết Hạn, ca sĩ Hoắc Tôn là ngôi sao thứ ba mất trắng sự nghiệp ở tuổi 31. Scandal của Hoắc Tôn chỉ dừng ở chuyện tình cảm cá nhân. Trần Lộ - bạn gái cũ của anh cho biết trong thời điểm hẹn hò, nam ca si từng lén lút qua lại với nhiều người, đời tư thác loạn. Khi quyết định chia tay, Hoắc Tôn còn tạo chứng cứ quy chụp bạn gái tống tiền, nhằm ép cô ngồi tù.

Dù không vi phạm pháp luật, nam ca sĩ bị tuýt còi vì vi phạm quy tắc làm nghề của bộ luật nghệ sĩ. Sau 5 ngày sự việc xảy ra, Hoăc Tôn gửi thư xin lỗi và tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Nam ca sĩ vốn được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc phim" nhưng giờ trở thành người bị xem thường, ngập trong nợ nần do bị buộc đền hợp đồng.

Trong vòng vài tháng qua, nhiều hội thảo được tổ chức bởi các hiệp hội nghệ thuật, các cơ quan chủ quản với mục tiêu chấn chỉnh làng giải trí. Mục tiêu của họ là xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực từ văn hóa hâm mộ người nổi tiếng mang tới cho giới trẻ nước này.

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) ra văn bản 10 biện pháp tăng cường quản lý hoạt động trong ngành giải trí. Tờ Nhân dân Nhật báo đăng bài viết: "Khi bạn chạm vào ranh giới đỏ về đạo đức và pháp luật, con đường sự nghiệp sẽ chấm dứt". Trong khi đó, đài truyền hình trung ương CCTV khẳng định khán giả chỉ cần những nghệ sĩ và tác phẩm chất lượng cao. Những ngôi sao lệch chuẩn xã hội sẽ bị tẩy chay, đồng thời nâng cao giá trị người làm nghệ thuật và tác phẩm để phục vụ công chúng.

