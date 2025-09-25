Cuộc tái ngộ đặc biệt giữa Tổng thống Syria và cựu Giám đốc CIA

Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 24/9 đưa tin, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa mới đây đã có cuộc gặp bất ngờ với Tướng 4 sao về hưu của Mỹ David Petraeus tại New York.

Giới quan sát nhận định, đây là một cuộc tiếp xúc vô cùng đặc biệt vì ông Petraeus từng chỉ huy quân Mỹ trong cuộc tấn công Iraq năm 2006. Cùng thời điểm này, ông Al-Sharaa là một quan chức của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, phụ trách việc chống lại quân đội Mỹ. Sau chiến dịch Iraq, ông Petraeus trở thành Giám đốc CIA, còn ông Al-Sharaa bị bắt giam tới năm 2011.

Sau khi được trả tự do, ông Al-Sharaa trở lại Syria và thành lập lực lượng dân quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) nhằm lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Al-Assad.