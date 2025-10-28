Cuộc sống tuổi U60 của Vũ Hà trước khi hầu toà vì tội đánh bạc

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc hơn 2.500 tỷ xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Một trong số đó có bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà). Theo cáo trạng, ngày 18/5/2024, nam ca sĩ đánh bạc 1 lần với số tiền hơn 2.600 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng). Ca sĩ Vũ Hà được tại ngoại, từ lúc xuất hiện đến khi ngồi vào hàng ghế bị cáo đều đeo khẩu trang che kín mặt.

Ca sĩ Vũ Hà ra hầu toà trong vì tội đánh bạc.

Ca sĩ Vũ Hà (tên thật Vũ Ngọc Hà) sinh năm 1971, quê Ninh Bình. Sở hữu giọng hát đặc trưng, anh từng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả hồi thập niên 2000, nhất là khán giả miền Tây.