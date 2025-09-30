Cuộc sống tuổi trung niên của quý ông showbiz Việt vừa 'lội ngược dòng' nhờ phim 'Mưa đỏ'

Hứa Vĩ Văn vẫn "đặt nặng" cát-sê vì không có tiền "thì sống bằng gì"

Hứa Vĩ Văn thời gian gần đây chia sẻ làm việc theo đam mê, vậy anh không "đặt nặng" chuyện cát-sê sao?

- Có đặt nặng cát-sê không? Có chứ, nếu không đặt nặng thì sinh hoạt, sinh sống làm sao được. Cho dù mình có cảm xúc đi nữa thì cũng giống như họa sĩ vẽ tranh phải bán tranh, nhạc sĩ sáng tác thì phải được trả tác quyền. Nếu không có tiền thì bạn sống bằng gì? Công việc mình làm phải xứng đáng với đồng tiền, nhưng quan trọng hơn là phải có niềm vui.

Tôi nghĩ chỉ có 3 điều để làm. Thứ nhất là hạnh phúc. Thứ hai là niềm vui. Thứ ba là tiền. Nếu không có tiền thì liệu bạn có giữ được hạnh phúc và niềm vui không? Không có niềm vui thì cũng phải có tiền, mà tốt nhất là phải có cả 3. Nếu đủ cả hạnh phúc, niềm vui và tiền thì quá tuyệt vời.

Tạo hình Hứa Vĩ Văn trong phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen" của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Sau "Mưa đỏ", anh bất ngờ vào vai nhà báo bí ẩn trong phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen" của đạo diễn Lương Đình Dũng, lý do gì anh nhận vai diễn này?

- Sự nhẫn nại của anh Dũng khiến tôi ấn tượng. Thật ra tôi cũng đã xem vài phim của anh rồi, nhưng vẫn có chút ngại. Tham gia phim của anh Dũng là điều khó, vì phim của anh rất kén khán giả. Khi anh mời, tôi cũng nói thẳng: Thường thì phim của anh không phải dành cho số đông và anh cũng biết điều đó. Anh không làm phim thị trường, không làm phim thương mại để chiều theo mong muốn của khán giả ra rạp mà làm theo mong muốn của cá nhân, theo niềm vui riêng trong công việc đạo diễn. Việc đưa phim ra rạp, với anh, cũng chỉ là một bước để hướng tới những liên hoan phim, những festival điện ảnh.

Khán giả đại chúng sẽ lựa chọn phim thương mại. Còn phim của anh giống như một món ăn đặc biệt trong nhà hàng: Có thể rất cay, rất độc đáo và chỉ dành cho người thật sự thích cay. Không phải ai cũng ăn được. Nhưng điểm đặc biệt ở phim anh là không bộ nào giống bộ nào, thể loại cũng khác nhau, cách tiếp cận cũng mới.

Hứa Vĩ Văn nhận được sự tín nhiệm từ đạo diễn Lương Đình Dũng.

Cách anh tiếp cận tôi cũng đầy nhẫn nại. Tôi từng nói thẳng rằng nếu quay xa ngoài Bắc thì tôi không thể tham gia, vì trước đó đã mất nhiều thời gian cho các phim xa nhà, xa cửa, rất vất vả. Anh hiểu điều đó nên bảo: Vai này không nhiều, có thể sắp xếp gọn lại. Tôi thấy đơn giản, không có lý do gì để từ chối. Làm diễn viên thì mình vẫn phải đóng phim, vẫn phải làm nghề. Chỉ khi nào gặp người không tốt thì tôi mới từ chối, còn lại thì vẫn làm.