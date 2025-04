Cuộc sống sau khi chết

Ở tuổi 83, diễn viên gạo cội Kim Hye Ja tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim cuối tuần mới của đài JTBC mang tên Heavenly ever after. Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp sau sáu năm của bà với ê-kíp từng làm nên thành công The light in your eyes (2019), gồm đạo diễn Kim Suk Yoon và bộ đôi biên kịch Lee Nam Kyu - Kim Su Jin.

Cuộc sống ở thế giới bên kia

Trong phim, Kim Hye Ja đóng cặp cùng Son Suk Ku - diễn viên kém bà 42 tuổi - để khắc họa chuyện tình lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, vượt qua ranh giới tuổi tác và cái chết.

Kim Hye Ja vào vai Lee Hae Sook, một phụ nữ 80 tuổi đã mất và bước sang thế giới bên kia. Tại đây, mỗi người có thể chọn sống ở độ tuổi mong muốn. Khác với số đông quay về tuổi thanh xuân, Hae Sook vẫn giữ hình hài tuổi 80, bởi bà trân trọng lời chồng quá cố từng nói: “Em đẹp nhất khi già đi".