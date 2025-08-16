Cuộc sống ở tuổi 50 của 'nữ MC có nụ cười rạng rỡ nhất VTV' sau 8 năm nghỉ việc

MC Bạch Dương sinh năm 1975, tốt nghiệp Khoa Báo chí - trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Là người năng động và thích trải nghiệm, chị đăng ký thi vào Đài Truyền hình Việt Nam năm 1997.

Thời điểm đó, VTV3 mới ra đời được 1 năm, Bạch Dương được MC Lại Văn Sâm phân công phụ trách chương trình thiếu nhi. Chị cùng cô bạn thời đại học là MC Bảo Vân xây dựng chương trình Vườn cổ tích. Gắn bó với chương trình này suốt 3 năm, Bạch Dương chuyển sang Hành trình văn hoá. Thành công của chương trình cũng giúp tên tuổi Bạch Dương ngày càng nổi tiếng.

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, giọng nói ấm áp và luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ, MC Bạch Dương được nhiều người yêu mến. Bởi lẽ đó, chị được mệnh danh là "MC có nụ cười rạng rỡ nhất VTV".

Bạch Dương là một trong những gương mặt MC nổi tiếng của VTV giai đoạn 1990 - 2000.

Năm 2017, MC Bạch Dương gây bất ngờ khi thông báo nghỉ việc tại VTV sau 20 năm gắn bó. Lý do mà nữ MC đưa ra là do không còn đủ sức khỏe để làm truyền hình khi mất ngủ và stress liên miên. Hai lần mang thai đầu, nữ MC đều làm việc đến tận ngày gần sinh mới nghỉ. Đến lần thứ ba, chị căng thẳng kéo dài, từ lúc mang thai cho đến khi sinh con.