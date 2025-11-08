Cuộc sống ở chung cư 176 Định Công sau vụ việc người đàn ông hành hung phụ nữ

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc một người đàn ông xăm trổ hành hung một phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội). Ngày 10.8, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành.
Sự việc gây lo ngại về những mâu thuẫn và cách ứng xử trong đời sống cộng đồng tại các khu chung cư. Đây vốn là môi trường sinh hoạt tập thể, nơi cư dân giao tiếp hằng ngày. Khi xung đột không được kiềm chế và bị giải quyết bằng bạo lực, hậu quả không chỉ là sự tổn thương thể chất, tinh thần mà còn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và bầu không khí chung.
Anh Quang (33 tuổi), cư dân sống tại chung cư, chia sẻ: “Tôi đã ở đây 5-6 năm, chưa bao giờ chứng kiến mâu thuẫn nghiêm trọng nào giữa hàng xóm. Mọi người vẫn luôn chan hòa, vui vẻ, nếu có khúc mắc thì chỉ nhẹ nhàng trao đổi để giải quyết, chưa từng xảy ra chuyện lớn”.
Ai cũng bức xúc trước việc một người đàn ông ra tay hành hung phụ nữ. Một số người còn lo lắng, bởi nếu chỉ vì mâu thuẫn nhỏ của trẻ con mà người lớn cư xử nóng nảy như vậy thì sẽ chẳng ai còn yên tâm cho con xuống sân chơi nữa”.
Anh Nguyễn Đăng Ánh – Giám đốc Ban quản lý chung cư Sky Central – cho biết, đây là lần đầu tiên một vụ việc như vậy xảy ra tại chung cư này. Khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ trong ca trực đã kịp thời có mặt để can ngăn, ngăn chặn hành vi hành hung và bảo vệ an toàn cho người phụ nữ.
"Khi cư dân xảy ra mâu thuẫn, Ban quản lý đóng vai trò cầu nối, giúp các bên trao đổi và giải quyết một cách ôn hòa, tránh để sự việc thành xô xát. Ở các chung cư, ngoài khu vực sân chơi dành riêng cho trẻ em, còn có những không gian chung như sân trước tòa nhà, nơi mọi hành vi ứng xử đều đã được quy định rõ trong nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư đã được hội nghị nhà chung cư thông qua và theo quy định của pháp luật.