Cuộc sống ở chung cư 176 Định Công sau vụ việc người đàn ông hành hung phụ nữ

Anh Quang (33 tuổi), cư dân sống tại chung cư, chia sẻ: “Tôi đã ở đây 5-6 năm, chưa bao giờ chứng kiến mâu thuẫn nghiêm trọng nào giữa hàng xóm. Mọi người vẫn luôn chan hòa, vui vẻ, nếu có khúc mắc thì chỉ nhẹ nhàng trao đổi để giải quyết, chưa từng xảy ra chuyện lớn”.

Ai cũng bức xúc trước việc một người đàn ông ra tay hành hung phụ nữ. Một số người còn lo lắng, bởi nếu chỉ vì mâu thuẫn nhỏ của trẻ con mà người lớn cư xử nóng nảy như vậy thì sẽ chẳng ai còn yên tâm cho con xuống sân chơi nữa”.