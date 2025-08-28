Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt

Trước khi được biết đến nhiều với cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh, Ngọc Anh là một cái tên quen thuộc với giới trẻ 8X, 9X khi đăng quang cuộc thi Miss Audition vào năm 2006.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Ngọc Anh bất ngờ lựa chọn kết hôn sớm ở tuổi 19 với một doanh nhân hơn cô 10 tuổi. Từ đó, Ngọc Anh gần như "biến mất". Trong giai đoạn này cô tập trung kinh doanh và xây dựng gia đình, rút khỏi showbiz.

Đến năm 2018, Ngọc Anh bất ngờ trở lại, xác nhận đã ly hôn, bước vào cuộc sống mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Từ đây, cô hoạt động nhiều hơn trên mạng xã hội, công khai có mối quan hệ mới nhưng vẫn giấu mặt người yêu. Trong vài năm trở lại đây, Ngọc Anh cũng từng vướng vào những tin đồn tiêu cực, song cô chọn cách ở ẩn, im lặng.

Hiện tại, thông tin cực hot girl Ngọc Anh bị bắt khiến netizen bàn tán xôn xao.