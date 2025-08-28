Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt

28/08/2025 08:18

Ngọc Anh sở hữu Instagram cá nhân với hơn 71 nghìn người theo dõi, Facebook với hơn 100 nghìn Follower. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe cuộc sống giàu sang, với những chuyến du lịch từ Á sang Âu, check-in tại nhiều địa điểm nổi tiếng, chuyện diện đồ hiệu, đi xe sang.

Mới đây, thông tin Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1988, Miss Auditon Ngọc Anh) bị bắt tạm giam và khởi tố hình sự vì nằm trong đường dây buôn bán khí cười tại tụ điểm Lava (số 74/3 đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TPHCM) gây xôn xao mạng xã hội.

Công an xác định Miss Auditon Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép cung cấp khí cười tại Lava.
Thông tin Ngọc Anh bị bắt gây rúng động MXH.

Thông tin khiến đông đảo cư dân mạng bất ngờ, hoang mang, bởi Ngọc Anh vốn là cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội. Đặc biệt, trong một vài năm trở lại đây cô thường xuyên khoe cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh trên mạng xã hội. Cô hiện sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Ngoài kinh doanh, cô còn là người mẫu ảnh, KOL trên mạng xã hội.

Cô hiện sở hữu Instagram cá nhân với hơn 71 nghìn người theo dõi, Facebook với hơn 100 nghìn Follower. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe cuộc sống giàu sang, với những chuyến du lịch từ Á sang Âu, check-in tại nhiều địa điểm nổi tiếng, chuyện diện đồ hiệu, đi xe sang.

Trước khi được biết đến nhiều với cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh, Ngọc Anh là một cái tên quen thuộc với giới trẻ 8X, 9X khi đăng quang cuộc thi Miss Audition vào năm 2006.

Ngọc Anh đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Audition vào năm 2006.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Ngọc Anh bất ngờ lựa chọn kết hôn sớm ở tuổi 19 với một doanh nhân hơn cô 10 tuổi. Từ đó, Ngọc Anh gần như "biến mất". Trong giai đoạn này cô tập trung kinh doanh và xây dựng gia đình, rút khỏi showbiz.

Đến năm 2018, Ngọc Anh bất ngờ trở lại, xác nhận đã ly hôn, bước vào cuộc sống mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Từ đây, cô hoạt động nhiều hơn trên mạng xã hội, công khai có mối quan hệ mới nhưng vẫn giấu mặt người yêu. Trong vài năm trở lại đây, Ngọc Anh cũng từng vướng vào những tin đồn tiêu cực, song cô chọn cách ở ẩn, im lặng. 

Hiện tại, thông tin cực hot girl Ngọc Anh bị bắt khiến netizen bàn tán xôn xao.

