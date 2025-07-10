Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 41 của diễn viên Nguyệt Ánh

Ở tuổi 41, Nguyệt Ánh sống khá kín tiếng. Cô kết hôn với chồng người Ấn Độ vào năm 2017 và có một con trai nhỏ. Khi được hỏi về bí quyết gìn giữ hôn nhân, cô chia sẻ: "Một là tin tưởng, hai là chân thành."

Song song với diễn xuất, cô còn phát triển lĩnh vực kinh doanh, cụ thể là nhà hàng ẩm thực. Nữ diễn viên cho biết giai đoạn đầu mở quán, cô tự tay dậy từ 2–3 giờ sáng để đi chợ, chuẩn bị các khâu từ A đến Z, dù lịch quay phim vẫn bận rộn.

Nguyệt Ánh trong chương trình "Gõ cửa trái tim"

Do bận bịu với gia đình và công việc kinh doanh, Nguyệt Ánh đã giảm số lượng dự án nghệ thuật: "Ngày trước tôi đóng 5-6 phim một lúc, giờ chỉ nhận 1-2 phim mỗi năm". Dù vậy, cô thừa nhận mình vẫn là người cầu toàn. Mọi thứ từ diễn xuất đến kinh doanh cô đều muốn làm thật kỹ lưỡng.