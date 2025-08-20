Cuộc sống kín tiếng của nữ MC 'Gặp nhau cuối tuần' có bằng thạc sĩ ở Nhật Bản

Gặp nhau cuối tuần từng là chương trình truyền hình nổi đình đám của VTV. Bên cạnh những nghệ sĩ đình đám, MC Thảo Vân cũng là người được khán giả yêu mến. Lối dẫn dắt duyên dáng của cô cũng góp phần tạo nên thành công của chương trình.

Ít ai biết, MC Thảo Vân từng có thời gian tạm nghỉ để sinh em bé trong giai đoạn cô mang thai con trai. Thời điểm này, người dẫn dắt Gặp nhau cuối tuần là MC Trần Thu Thủy.

Dù chưa có nhiều cơ hội dẫn chương trình song cô vẫn được tin tưởng là gương mặt thay thế MC Thảo Vân. Người đẹp đã vượt qua cuộc tuyển chọn giữa các ứng viên từ nhiều trường đại học khác.