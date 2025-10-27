Cuộc sống khốn khổ ở những ngôi nhà siêu nhỏ, 4 người chen chúc trong 7m2

3 năm qua, gia đình chị Tam (38 tuổi) sống tại một trong những căn hộ siêu nhỏ ở Sham Shui Po, Hồng Kông (Trung Quốc), với diện tích hơn 7m2.

Chị là người duy nhất có thu nhập trong nhà, với 2.570 USD/tháng (khoảng 67 triệu đồng). Chồng chị là người Trung Quốc đại lục, đang chờ được cấp giấy tờ Hồng Kông nên chưa thể đi làm. Bà Wang (60 tuổi) - mẹ chị Tam, ở nhà trông cháu trai.

Mỗi tháng, gia đình chị phải trả 620 USD (hơn 16 triệu đồng) để thuê căn hộ hơn 7m2, không có các tiện nghi cơ bản như bếp, cũng không có không gian di chuyển.

Bà Wang than thở với phóng viên tờ Think China rằng: "Hồng Kông đắt đỏ lắm, đến cuối tháng nhà tôi chẳng còn dư bao nhiêu".