Cuộc sống hiện tại của 'Vua cá Koi' Thắng Ngô sau 2 năm ly hôn Hà Thanh Xuân

Không phải người hoạt động showbiz nhưng thời gian qua "Vua cá Koi" Thắng Ngô là cái tên nhận về nhiều quan tâm khi có cuộc hôn nhân lãng mạng với ca sĩ Hà Thanh Xuân.
Sau khi về chung một nhà, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, cho thấy một mối quan hệ vững chắc và đối phương chính là "chân ái" của cuộc đời mình.
Những tưởng cuộc hôn nhân ấy sẽ mãi bền lâu nhưng vào tháng 9/2023, Hà Thanh Xuân xác nhận đã ly hôn. Cô tiết lộ đôi bên có những mẫu thuẫn trong cuộc sống, không thể nào hóa giải được.
Sau 2 năm lẻ bóng, mới đây "Vua cá Koi" gây chú ý khi đăng tải clip nhắc đến quan điểm hôn nhân. Anh đưa ra tiêu chí chọn bạn đời: "Nếu bây giờ lấy vợ, tôi không lấy người nào để về tôi chữa lành. Từ tuổi 16-30, 14 năm, biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra. Tự nhiên giờ tôi đi lấy về, tôi đi chữa lành. Không!".
Trải qua bao biến cố, anh cho biết muốn tìm một người biết yêu thương, sẵn sàng chia sẻ, thấu hiểu. Anh không muốn kết hôn chỉ vì cần được an ủi hay bù đắp tổn thương.
Anh tâm sự thời gian qua, nhận được nhiều lời nhắn tin hỏi thăm, thậm chí tỏ tình. Tuy nhiên, Thắng Ngô cho biết thời điểm hiện tại chỉ muốn chăm sóc mẹ già, còn việc hôn nhân khi nào duyên tới, anh sẽ đón nhận.
Trên trang cá nhân, Thắng Ngô tỏ ra là người sống tích cực. Anh thường xuyên khoe ảnh đi xem đất, thăm công trình, khảo sát các vườn cây... Hiện anh còn quay trở về với nghề cũ, mở rộng quy mô nuôi và chăm sóc cá Koi.
Dù làm nhiều nghề nhưng anh từng khẳng định thu nhập hiện tại chỉ đủ sống. Bởi thời điểm ly hôn lần đầu, nam doanh nhân đã để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ, ra đi tay trắng, không mang theo thứ gì.
Thắng Ngô, tên đầy đủ là Ngô Văn Thắng (SN 1975). Trước khi ly hôn với vợ đầu để kết hôn cùng ca sĩ Hà Thanh Xuân, anh từng là chủ sở hữu kiêm Giám đốc thương hiệu của một trang trại cá Koi nổi tiếng tại Việt Nam. Anh được nhiều người biết đến với khối tài sản khổng lồ.
Trước đó, vị đại gia tiết lộ, ban đầu anh tìm đến cá Koi này "giải sầu" nhưng sau đó nó đã trở thành "cần câu cơm" của anh cho đến thời điểm hiện tại.
Không chỉ thị trường trong nước, cá Koi của Thắng Ngô còn được nhiều khách hàng trên thế giới ưa chuộng. Bởi vậy, anh sở hữu số tài sản chẳng phải dạng vừa.
Trang trại cá Koi của nam doanh nhân rộng hơn 1.000m2 tại trung tâm TP.Thủ Đức với phí đầu tư cơ sở vật chất lên đến 15 tỷ đồng, số cá khổng lồ trong trang trại lên tới 30 tỷ đồng, toàn các loài cá quý hiếm, nổi tiếng đắt đỏ.
Có thu nhập khủng, đại gia 7X thường chi mạnh tay để sắm hàng hiệu, đặc biệt là siêu xe. Anh từng là chủ sở hữu nhiều siêu xe đắt đỏ, nổi bật trong số đó là chiếc Lamborghini Huracan STO hơn 20 tỷ đồng.