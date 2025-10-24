Cuộc sống hiện tại của 'Vua cá Koi' Thắng Ngô sau 2 năm ly hôn Hà Thanh Xuân

Không phải người hoạt động showbiz nhưng thời gian qua "Vua cá Koi" Thắng Ngô là cái tên nhận về nhiều quan tâm khi có cuộc hôn nhân lãng mạng với ca sĩ Hà Thanh Xuân.

Sau khi về chung một nhà, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, cho thấy một mối quan hệ vững chắc và đối phương chính là "chân ái" của cuộc đời mình.

Hình ảnh anh Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân trong đám cưới.

Những tưởng cuộc hôn nhân ấy sẽ mãi bền lâu nhưng vào tháng 9/2023, Hà Thanh Xuân xác nhận đã ly hôn. Cô tiết lộ đôi bên có những mẫu thuẫn trong cuộc sống, không thể nào hóa giải được.