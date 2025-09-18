Cuộc sống hiện tại của Quán quân Rap Việt mùa 2 giờ ra sao?

Tối 18/9, tại TP.HCM, rapper Seachains – quán quân Rap Việt mùa 2 – chính thức trở lại với buổi listening đặc biệt ra mắt album đầu tay “30 The Album”. Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn mở ra một chương mới trong cuộc đời của nam rapper: từ chàng trai nổi loạn của giới underground thành người đàn ông gia đình, sống lặng lẽ nhưng trọn vẹn.

Ba năm sau ngày đăng quang Rap Việt mùa 2, Seachains tái xuất bằng buổi listening “30 The Album”

Sau đêm đăng quang Rap Việt mùa 2, Seachains gần như “biến mất” khỏi đường đua âm nhạc. Không chạy show rầm rộ, cũng không liên tục ra sản phẩm mới, anh chọn cuộc sống yên bình bên gia đình nhỏ và dành thời gian cho những dự định dài hơi. Năm 2023, Seachains đón con trai đầu lòng – sự kiện quan trọng khiến anh thay đổi nhiều trong suy nghĩ và lối sống. Trên trang cá nhân, anh thỉnh thoảng chia sẻ vài hình ảnh đời thường: bữa cơm gia đình, khoảnh khắc bên con hay những buổi dạo phố giản dị, cho thấy một Seachains đã rời xa ánh hào quang để tìm về giá trị bình yên.

Chính trải nghiệm ấy được gói trọn trong “30 The Album”, dự án âm nhạc mà anh ấp ủ gần ba năm. “Tôi đã dành gần 2 năm để nhìn nhận lại bản thân, 3 năm để thực hiện lyrics, flow, giai điệu. “30 The Album” không chỉ là âm nhạc, mà là hành trình tôi học cách trưởng thành – không chỉ trong nghệ thuật, mà còn ở tư duy sống. Ở tuổi 30, tôi không muốn gây chú ý nữa, tôi không còn khao khát quá nhiều spotlight. Điều tôi muốn là được kể câu chuyện thật của mình – một câu chuyện có thể đồng cảm với những ai vừa lập gia đình và đang bước qua khủng hoảng tuổi 30, để họ tìm thấy con đường tươi sáng hơn cho chính mình. Và xa hơn nữa, khi con trai tôi bằng tuổi tôi bây giờ, nó sẽ có thể nghe lại album này như một lời nhắn nhủ chân thành từ ba của mình,” Seachains chia sẻ.

Seachains và gia đình nhỏ

Album gồm 13 ca khúc, phản ánh đầy đủ những cung bậc cảm xúc của một người đàn ông đang chuyển mình ở tuổi 30: hoài nghi, tự vấn, đấu tranh nội tâm (“We Don’t Know Everything”, “Bên dưới tầng hầm”), niềm biết ơn và trân trọng (“Sống ở trên đời”, “Life Is Gud”), cùng những khoảnh khắc riêng tư dành cho gia đình (“GU2”, “Kể về em”). Seachains ví “30 The Album” như “đứa con thứ hai” của mình, sau cậu con trai đầu lòng – một so sánh cho thấy âm nhạc giờ đây không chỉ là đam mê mà còn là di sản tinh thần để lại cho con.

Trước đó vài ngày, nam rapper bất ngờ tung bộ ảnh bên vợ và con cùng dòng trạng thái: “Khi tuổi 30 không còn là ồn ào, nhưng mỗi nhịp thở đều đong đầy trải nghiệm. Âm nhạc lần này không chỉ để nghe, mà để nằm lại trong tim – những lặng lẽ rực cháy từ bên trong…”. Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, bởi nó phác họa rõ nét cuộc sống hiện tại: một Seachains trưởng thành, chọn cho mình khoảng lặng giữa showbiz náo nhiệt.

Sinh năm 1995 tại Cần Thơ, Seachains – tên thật Huỳnh Long Hải – vốn quen thuộc trong giới underground, từng hoạt động trong nhóm PB Nation. Năm 2020, anh cùng Obito gây tiếng vang với hit “Simple Love”, ca khúc “gây bão” TikTok và hiện đã vượt 100 triệu view trên YouTube. Dưới sự dẫn dắt của HLV Karik tại Rap Việt mùa 2, anh chinh phục khán giả bằng phong cách rap tự sự, giàu cảm xúc qua các màn trình diễn như “Mười bốn giờ lăm”, “I’m Alright”. Chiến thắng của Seachains vì thế được xem là xứng đáng, nhưng ít ai ngờ sau vinh quang, anh lại lặng lẽ rời xa ánh đèn để vun đắp gia đình.

Buổi listening “Chạy mà lắng” tối nay không chỉ là màn tái xuất mà còn là cách Seachains mời khán giả bước vào thế giới mới của mình: “30 – Chạy mà Lắng, Lặng mà Cháy”. Tại đây, anh trình diễn live toàn bộ 13 ca khúc, trực tiếp chia sẻ ý nghĩa từng track và câu chuyện cá nhân ẩn sau mỗi giai điệu.