Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?

Thông tin đạo diễn Khải Anh chính thức rời VTV sau nhiều năm gắn bó khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Anh là người đứng sau hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách, ghi dấu ấn bằng phong cách làm phim hiện đại, gần gũi và có sức lan tỏa lớn với công chúng. Về đời tư, anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với MC Đan Lê.

Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê

Trước khi trở thành cặp vợ chồng nổi tiếng của Vbiz, Đan Lê và Khải Anh từng có mối tình "gà bông" kéo dài suốt những năm tháng cấp 3. Đan Lê cũng từng chia sẻ cô và ông xã Khải Anh đã làm bạn với nhau hơn 25 năm.

"Chúng mình đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, thành tựu ... Và dù thay đổi thế nào, vẫn có thể ở lại bên nhau, chuyện trò thâu đêm suốt sáng", Đan Lê từng chia sẻ gửi đến chồng đón nhận tuổi mới, nữ MC hy vọng bạn đời thêm vững vàng, sáng suốt và là điểm tựa tinh thần cho cô.

Tình yêu của Khải Anh và Đan Lê được nhiều người ngưỡng mộ. Họ là tình đầu của nhau từ khi cùng ngồi trên ghế trường THPT Thăng Long (Hà Nội). Khi đó, Đan Lê học dưới Khải Anh một lớp, lần đầu gặp anh ở đội văn nghệ của trường năm 16 tuổi, sau đó làm bạn rồi trở thành người yêu. Khi mới 21 tuổi, Khải Anh đã muốn cưới Đan Lê làm vợ. Thế nhưng, việc không thể trả lời câu hỏi "con đã chuẩn bị gì cho đám cưới?" của bố đã khiến tình cảm của anh và Đan Lê rẽ sang hướng khác. Sau khi chia tay và đều từng trải qua những mối quan hệ khác, thậm chí cả cuộc hôn nhân khác, họ trở lại bên nhau.

Năm 2011, Đan Lê và Khải Anh tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Cuộc hôn nhân của họ càng hạnh phúc hơn khi hai cậu con trai Khải Minh và Khải Nguyên lần lượt chào đời vào 2011 và 2014. Mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày cưới 14/2, họ đều đưa nhau đến một nơi thật đặc biệt để ăn mừng.