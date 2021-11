Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Diễm và chồng doanh nhân

Sau Hướng dương ngược nắng, Hồng Diễm chưa có kết hoạch trở lại với một dự án phim mới. Tuy nhiên ngày 28/10, khán giả đã được gặp lại nữ diễn viên với bộ phim Matxcơva – Mùa thay lá. Dù đã phát sóng gần 5 năm nhưng bộ phim vẫn nhận được sự đón đợi của khán giả vì có sự góp mặt của cặp đôi Hồng Diễm và Hồng Đăng.

Hồng Diễm trong phim 'Matxcơva – Mùa thay lá'

Phương Linh

Ảnh: FBNV