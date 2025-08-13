Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm

13/08/2025 18:19

Nữ đại uý Nguyễn Phương Thảo gây chú ý với màn khống chế nhóm “quái xế” trên phố đi bộ Hồ Gươm. Ngoài giờ làm, nữ chiến sĩ lại có phong cách nữ tính, điệu đà.

Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm- Ảnh 1.
Đối mặt nhóm ba “quái xế” lăm lăm hung khí, nữ đại uý cảnh sát giao thông một mình cầm gậy xông pha lần lượt quật ngã từng đối tượng. Những cú nhào lộn trên không đầy khó khăn được cô thực hiện dứt khoát, kẹp cổ hạ gục đối phương chỉ trong tích tắc. Tại sự kiện “Ngày hội Vì thủ đô bình yên” ở Hồ Gươm (Hà Nội), khán giả chăm chú theo dõi từng động tác võ thuật chuẩn xác của lực lượng trấn áp tội phạm, liên tục hò reo và bày tỏ sự thán phục.
Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm- Ảnh 2.
Nữ chiến sĩ nhập vai trong phần biểu diễn là đại úy Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa), hiện công tác tại Công an xã Vân Đình (Hà Nội). Theo chia sẻ, nữ đại úy bày tỏ sự bất ngờ, cảm xúc lâng lâng khi hình ảnh của mình lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm- Ảnh 3.
Những thành tích ấn tượng của đại uý Phương Thảo có thể kể đến như: Giải nhất Võ thuật tình huống năm 2019; giải nhì Võ thuật năm 2020; 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại Hội thi võ ứng dụng CAND năm 2022; giải nhì nội dung phân thế Mai Hoa Quyền năm 2023; giải nhì võ thuật vòng loại năm 2024.
Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm- Ảnh 4.
"Có những nhiệm vụ mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi, như lần theo dấu một đối tượng phạm tội nguy hiểm trong nhiều ngày, phải hóa trang, bám sát, chờ đúng thời điểm mới có thể khống chế an toàn. Mỗi chuyên án thành công là sự nỗ lực thầm lặng của cả tập thể, và những giây phút ấy thực sự đáng giá", nữ đại uý nói.
Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm- Ảnh 5.
Với 14 năm gắn bó ngành công an, Phương Thảo nhiều lần được vinh danh, tiêu biểu như Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc (2021), Người tốt việc tốt TP Hà Nội (2024), Thanh niên điển hình tiên tiến và Điển hình tận tuỵ Công an Thủ đô giai đoạn 2020-2025, cùng nhiều bằng khen từ Trung ương Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên.
Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm- Ảnh 6.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mạnh mẽ, nghiêm nghị khi khoác lên mình bộ cảnh phục, ngoài đời, Phương Thảo lại mang phong cách nhẹ nhàng và nữ tính. Trên mạng xã hội, cô thường xuất hiện trong những bộ váy thanh lịch hoặc trang phục đời thường đơn giản nhưng tôn nét duyên dáng. Nụ cười rạng rỡ cùng phong thái dịu dàng giúp nữ đại úy nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp và người hâm mộ, tạo nên một hình ảnh vừa kiên cường trong công việc vừa mềm mại, gần gũi trong cuộc sống.
Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm- Ảnh 7.
Là phụ nữ, Phương Thảo luôn chú trọng chăm sóc sắc đẹp như một cách yêu thương bản thân. Cô hướng tới vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết và tự nhiên, toát lên sự khỏe khoắn và thần thái rạng rỡ. Thỉnh thoảng, cô tự thưởng cho bản thân chuyến leo núi sau nhiều ngày làm việc vất vả. Vì đang độc thân, Phương Thảo có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân.

Theo giadinh.suckhoedoisong.vn
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cuoc-song-doi-thuong-cua-nu-dai-uy-canh-sat-giao-thong-khong-che-nhom-quai-xe-tren-pho-di-bo-ho-guom-17225081310000953.htm
