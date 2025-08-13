Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mạnh mẽ, nghiêm nghị khi khoác lên mình bộ cảnh phục, ngoài đời, Phương Thảo lại mang phong cách nhẹ nhàng và nữ tính. Trên mạng xã hội, cô thường xuất hiện trong những bộ váy thanh lịch hoặc trang phục đời thường đơn giản nhưng tôn nét duyên dáng. Nụ cười rạng rỡ cùng phong thái dịu dàng giúp nữ đại úy nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp và người hâm mộ, tạo nên một hình ảnh vừa kiên cường trong công việc vừa mềm mại, gần gũi trong cuộc sống.