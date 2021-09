Cuộc sống độc thân vui vẻ của hoa hậu nóng bỏng xứ Hàn

Một số phim Honey Lee từng tham gia gồm Pasta (2010), To The Beautiful You (2012), Shark (2013)…

Honey Lee là Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007.

Ở tuổi 38, mỹ nhân xứ Hàn vẫn giữ được vẻ ngoài quyến rũ.

Honey Lee sinh ra trong một gia đình tri thức khi cha là một quan chức cao cấp còn mẹ là giảng viên. Do vậy, ngay từ nhỏ, Honey Lee đã được nuôi dưỡng trong môi trường trí tuệ và được giáo dục bài bản. Thành tích học tập của Honey Lee cũng rất đáng nể.

Mỹ nhân 38 tuổi được nhận xét là mỹ nhân có trí tuệ khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul - đại học top đầu của Hàn Quốc với tấm bằng loại ưu. Không những vậy, cô còn có bằng tiến sĩ về âm nhạc cổ điển. Người đẹp từng giành được học bổng học trường Đại học New York và là giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Gimhae City Gayageum.

Honey Lee hiện hoạt động trong làng giải trí với vai trò diễn viên và MC.

Là một người đẹp có trí tuệ, Honey Lee khôn khéo khi biết cách xây dựng hình ảnh vừa xinh đẹp, vừa gợi cảm. Các cảnh quay nóng bỏng của cô trên màn ảnh và các bộ ảnh thời trang đều không "vượt quá giới hạn" hay khiến người xem cảm thấy phản cảm.