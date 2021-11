Cuộc sống của nữ sinh Đô Mỹ Trúc sau khi tố cáo Ngô Diệc Phàm

Vụ việc khiến Ngô Diệc Phàm, "thân bại danh liệt" chỉ sau một đêm. Trong khi đó, Đô Mỹ Trúc từ cô gái vô danh trở nên hot trên mạng xã hội. Weibo của cô hiện có hàng triệu người theo dõi, lượng tương tác hàng trăm nghìn mỗi bài đăng.

Nhiều người dự đoán nữ sinh này sẽ tận dụng cơ hội để bước chân vào giới giải trí hoạt động. Cô cũng vấp phải không ít ý kiến chê cười, giễu cợt vì ham tiền, ham danh tiếng dẫn đến sa vào vụ tai tiếng với bạn trai cũ.

Thúy Ngọc