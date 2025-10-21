Cuộc sống của người đàn ông mắc bệnh 'người cây' hiếm gặp ở Ninh Bình

Ông Nguyễn Văn Sơn (54 tuổi, trú xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) là người mang trong mình căn bệnh “người cây” hiếm gặp ở Việt Nam và trên thế giới.

Ông Sơn kể, lên 2 tuổi, lòng bàn chân ông bắt đầu xuất hiện những nốt chai sần, kèm theo các mụn nhỏ nổi lên như mắt cá, dài khoảng 2cm. Mỗi đợt, những mụn này tồn tại chừng một tháng rồi tự rụng, sau đó lại tiếp tục mọc mới.

Cứ thế, suốt hơn 50 năm qua, ông Sơn ngày ngày chống chọi với căn bệnh lạ, bị nó dày vò khiến đôi chân không còn khả năng đi lại. Ông phải phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn, mọi sinh hoạt đều trông cậy vào người mẹ già nay đã 75 tuổi.

“Ban đầu, khi mới phát hiện bệnh, tôi vẫn có thể đi lại được, dù rất khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tôi học được đến lớp 7 thì phải nghỉ để đi chữa bệnh”, ông Sơn nhớ lại.