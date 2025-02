Cuộc sống của Lynda Trang Đài trước khi bị bắt vì trộm cắp tại Mỹ

Ngày 5/2, thông tin về việc ca sĩ Lynda Trang Đài bị Sở Cảnh sát Orlando, bang Florida, Mỹ, bắt giữ vào ngày 5/1 vì liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100 đến 750 USD (tương đương 2,5 - 18,8 triệu đồng) đã gây xôn xao dư luận.

Theo biên bản, Lynda Trang Đài vào một cửa hàng tại trung tâm thương mại The Mall at Millenia ngày 4.1 mua 2 chai nước hoa. Trong lúc thanh toán, cô đã lấy một món phụ kiện ví đựng Airpod trị giá 330 USD (khoảng 8,3 triệu đồng) từ quầy trưng bày, giấu dưới ví và điện thoại rồi rời khỏi cửa hàng. Trang Đài bị khởi tố hình sự do không phải người dân của hạt. Cô được tại ngoại sau khi đóng đóng 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng) tiền bảo lãnh vào ngày 6/1.

Ca sĩ Lynda Trang Đài.

Trước khi sự việc này diễn ra, Lynda Trang Đài sống kín tiếng, thường xuyên biểu diễn nhưng dần chuyển hướng sang kinh doanh thực phẩm.