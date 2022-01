Cuộc sống của Hoa hậu Anh sinh liên tục 5 đứa con

Ngày 27/1, cánh săn ảnh đã thấy cựu Hoa hậu Anh Danielle Lloyd bế con gái 9 tuần tuổi đi dạo trên đường phố Birmingham, Anh. Danielle Lloyd, 38 tuổi mới sinh đứa con thứ 5 hồi tháng 11 năm ngoái nhưng cô đã lấy lại dáng vóc thon gọn rất nhanh.

Danielle Lloyd, cao 1,7 m đăng quang Hoa hậu Anh vào ngày 17 tháng 7 năm 2004 khi cô 21 tuổi. Sau đó người đẹp đại diện nước Anh dự thi Hoa hậu Thế giới 2004. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2006, Danielle Lloyd bị tước danh hiệu Hoa hậu sau khi chụp ảnh gợi cảm cho tạp chí Playboy.

This video Danielle Lloyd xinh đẹp dự công chiếu phim (Video: SuperPopVIP).

Dù mất danh hiệu Hoa hậu nhưng Danielle Lloyd vẫn rất nổi tiếng. Cô được mời tham gia nhiều show truyền hình ăn khách như Celebrity Big Brother, Test the Nation, Get Your Act Together, Come Dine with Me... Ngoài ra người đẹp còn rất đắt show chụp hình và dự sự kiện.