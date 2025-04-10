Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

Sinh thời, ca sĩ Phi Nhung dành nhiều tâm sức cho 23 con nuôi - trong đó có 4 người theo nghệ thuật. Năm 2021, Phi Nhung qua đời do COVID-19 khiến người hâm mộ không chỉ xót thương một nghệ sĩ tài sắc mà còn lo lắng cho tương lại những đứa con của chị.

4 năm trôi qua, những người con theo nghề ca hát của Phi Nhung vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Trong số đó, Hồ Văn Cường vẫn là cái tên được nhiều khán giả quan tâm.

Hồ Văn Cường là con nuôi nổi tiếng nhất của Phi Nhung.

Hồ Văn Cường sinh năm 2003, nổi tiếng sau khi giành quán quân Vietnam Idol nhí 2016. Bước ra khỏi cuộc thi, ca sĩ rời quê nhà Tiền Giang lên TP.HCM sinh sống và được nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, giúp đỡ, tạo điều kiện theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca, trữ tình.