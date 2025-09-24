Cuộc sống của con gái GS Nguyễn Khánh Toàn tại Trung Quốc

Tại đó, ông gặp một nữ sinh tên là Ngũ Chân - mẹ của chúng tôi. Sau 2 năm quen nhau, ông và bà kết hôn. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tham dự đám cưới của hai người. Vào tháng 3/1943, tôi ra đời. Đến tháng 12/1944, mẹ sinh Bạch Lan - em gái tôi.

Cha tôi được mời ở lại dạy học tại Trường Trung Quốc nữ tú đại học, ở thành phố Diên An. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ông đã đồng ý tới làm việc ở khoa Lịch sử cách mạng thế giới và khoa tiếng Nga.

Thời điểm này, cuộc kháng chiến chống phát xít đang nổ ra ở Trung Quốc, cha tôi khi đó không có cách nào về Việt Nam. Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề nghị cha tôi ở lại Diên An, chờ có cơ hội để trở về Việt Nam.

Cha tôi là ông Nguyễn Khánh Toàn. Năm 1931, ông đứng trong hàng ngũ của Đảng và trở thành một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1939, ông được điều từ Liên Xô đến Trung Quốc để hoạt động với nhóm Cộng sản Việt Nam ở thành phố Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây.

Xin bà giới thiệu về bản thân, gia đình và người cha? Cuộc gặp gỡ giữa cha mẹ của bà được kể lại cho thế hệ sau như thế nào?

Trong số này có thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến. Bà Ngũ Anna - con gái Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn có những chia sẻ với VietNamNet sau cuộc gặp thân tình đó.

Hồi đầu tháng, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước có cuộc tiếp thân mật đại diện gia đình nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc.

Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác đã gửi điện cho cha tôi, mong muốn ông quay về Việt Nam công tác. Tháng 10 năm đó, cha tôi trở về Việt Nam. Cha tôi về nước giảng dạy triết học và chủ nghĩa Mác - Lênin cho các lớp bồi dưỡng cán bộ.

Vào năm 1954, khi cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam đang đến hồi kết, cha tôi trở lại Bắc Kinh để tìm mẹ con tôi. Cha mẹ tôi gặp lại nhau sau 10 năm xa cách, khi đó mỗi người đều có gia đình riêng. Dù cả hai người đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn hạnh phúc khi mỗi người đều có 3-4 người con. Cha mẹ tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như những người bạn.

Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn là nhà giáo, nhà khoa học nổi tiếng ở Việt Nam, nhân dân Việt Nam biết đến ông rất nhiều, tên của ông được đặt cho nhiều con đường ở các địa phương Việt Nam. Vậy ấn tượng của bà về người cha là gì?

Cha tôi từng giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đã có nhiều đóng góp to lớn. Trong suốt cuộc đời, ông viết hàng chục cuốn sách và bài báo về lịch sử Việt Nam. Ông cũng được Liên Xô vinh danh là viện sĩ châu Á đầu tiên của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Ông thông thạo tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Anh.

Cha tôi vô cùng chăm chỉ. Giảng dạy ở thành phố Diên An trong 8 năm, sự am hiểu phong phú về lịch sử, chính trị và triết học của ông được các học trò ngưỡng mộ và kính trọng. Ông đã đi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt cuộc đời, từ bỏ các vai trò như một chính trị gia, nhà ngoại giao để lựa chọn con đường giáo dục và khoa học. Ông cũng rất thương yêu vợ con và trân trọng các mối quan hệ trong gia đình.

Cha tôi có phẩm chất cao quý, có tình bạn sâu sắc với những nhà lãnh đạo như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là người có tư tưởng vĩ đại, xét trên mọi mặt, cha là hình mẫu để tôi noi theo.

Tôi năm nay đã 82 tuổi. Lúc ông còn sống, tôi đã đến Việt Nam 20 lần để thăm ông, từ khi tôi học tiểu học tới trung học, đại học cho tới lúc đi làm. Khi còn công tác với tư cách là cố vấn cho một doanh nghiệp quốc doanh lớn của Trung Quốc, tôi đã đến Việt Nam ít nhất 30 lần trong khoảng thời gian từ năm 1992-1995.

Tôi có rất nhiều anh em họ hàng ở Việt Nam và chúng tôi có mối quan hệ thân thiết. Mặc dù không gặp mặt trực tiếp thường xuyên do bối cảnh và đại dịch Covid-19, nhưng tôi vẫn trân trọng những mối quan hệ giữa người thân trong gia đình với nhau. Chúng tôi có một mối liên hệ sâu sắc và gắn bó giữa hàng chục người trong 3 thế hệ.

Gia đình tôi cả 3 thế hệ sống rất hạnh phúc. Hai cháu trai của tôi đỗ đại học và trung học cơ sở với thành tích xuất sắc. Con cháu của tôi đã học tập chăm chỉ và quyết tâm đóng góp nhiều hơn cho việc củng cố tình hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc.