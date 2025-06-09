Cuộc sống chật vật của con gái tỷ phú giàu có hàng đầu thế giới

Mặc dù Elon Musk sở hữu khối tài sản khổng lồ khoảng 430 tỷ USD (tương đương 11.180 nghìn tỷ đồng) nhưng Vivian khẳng định bản thân không nhận bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ cha.

Vivian (phải) là con cả trong số 14 người con của Elon Musk. Ảnh: NBC News

Trong cuộc trò chuyện mới đây với The Cut, Vivian chia sẻ: “Đa phần mọi người nghĩ tôi là con nhà giàu, luôn có sẵn hàng trăm nghìn USD để tiêu xài. Nhưng sự thật là tôi chỉ xoay xở đủ để trang trải cho cuộc sống cơ bản của mình”.