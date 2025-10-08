Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo

Trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất châu Á được TC Candler công bố năm 2019, Đặng Thu Thảo xuất hiện ở vị trí thứ 77. Sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2012 không chỉ là niềm tự hào cho nhan sắc Việt mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp không ồn ào nhưng luôn tỏa sáng của người phụ nữ từng được công chúng yêu mến gọi là "thần tiên tỷ tỷ".

Hoa hậu Đặng Thu Thảo lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á.

Vẻ đẹp dịu dàng và hành trình vượt khó

Sinh năm 1991 tại Bạc Liêu, tuổi thơ của Đặng Thu Thảo gắn liền với những tháng ngày cơ cực. Cô từng phải làm việc tại siêu thị ở Cần Thơ để kiếm tiền trang trải học phí, nuôi ước mơ đến trường. Với gương mặt khả ái, vóc dáng chuẩn (cao 1m73, số đo 83-60-90cm), cô đã giành vương miện Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 rồi tiếp tục đăng quang Hoa hậu Việt Nam cùng năm.