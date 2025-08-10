Cuộc sống bình dị của nhạc sĩ Trần Tiến sau phát hiện ung thư

Nhạc sĩ Trần Tiến sinh năm 1947 trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng - em trai của NSND Trần Hiếu và là cậu của ca sĩ Trần Thu Hà. Tuổi trẻ của ông không bắt đầu bằng âm nhạc. Chàng trai yêu toán, từng mơ làm nhà khoa học nhưng định mệnh lại đưa ông đến với sân khấu khi được tuyển vào làm hậu đài cho một đoàn văn công Hà Nội.

Từ đó, Trần Tiến cùng đoàn văn công rong ruổi khắp miền Trung, đến cả những tuyến lửa như Vĩnh Linh, Quảng Bình, nơi mưa bom bão đạn rền vang. Trong khói lửa chiến tranh, những giai điệu đầu tiên của ông cất lên: Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp, Bài ca thanh niên ra tiền tuyến... hai bài hát đoạt giải A cuộc thi Tiếng hát át tiếng bom và mở ra một phong cách âm nhạc đậm chất đời của Trần Tiến.

Sau chiến trường, ông về học Nhạc viện Hà Nội, tốt nghiệp khoa thanh nhạc và sáng tác giao hưởng năm 1978. Những ca khúc đầu tiên thời hậu chiến như Giai điệu Tổ quốc, Vết chân tròn trên cát, Những đôi mắt mang hình viên đạn... nhanh chóng đi vào lòng người, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và khát vọng sống của một thế hệ.

Đến thập niên 1980, Trần Tiến thành lập ban nhạc rock Đen-Trắng, đi lưu diễn khắp nơi, thổi làn gió mới vào âm nhạc Việt. Giai đoạn sau, ông lập nhóm Du ca đồng nội - hát để quyên góp tiền xây trường cho trẻ mồ côi. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh từng gọi ông là "ông vua nhạc Pop" - một người du ca thực thụ, sống bằng âm nhạc và cho âm nhạc.