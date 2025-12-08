Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000

MC Long Vũ tên đầy đủ là Trịnh Long Vũ, sinh năm 1974. Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng trai gốc Hà thành được tuyển vào Đài truyền hình Việt Nam làm phóng viên, BTV, MC tại Ban thời sự sau đó chuyển sang VTV3. Lúc này, tên tuổi của Long Vũ gắn liền với những chương trình thể thao của nhà đài.

Lối dẫn dắt duyên dáng, hoạt ngôn và hài hước giúp anh nhanh chóng ghi điểm trong mắt người xem.

Những năm 2000, Long Vũ được xem là nam MC nổi tiếng nhất của VTV khi được nhiều khán giả yêu mến. Tên tuổi của MC Long Vũ được biết đến khi anh làm người dẫn chương trình cho gameshow nổi tiếng Chiếc nón kỳ diệu, nối tiếp vai trò của MC Lại Văn Sâm. Long Vũ đảm nhận vị trí dẫn dắt cho chương trình này xuyên suốt 6 năm, từ 2001-2006.

Tên tuổi của Long Vũ gắn liền với chương trình "Chiếc nón kỳ diệu".

Thời điểm Chiếc nón kỳ diệu đang là chương trình ăn khách bậc nhất của VTV với lượng người xem kỷ lục thì MC Long Vũ xin nghỉ khiến người hâm mộ tiếc nuối. Thậm chí còn có những bình luận chia sẻ rằng họ không còn mặn mà với chương trình khi không có Long Vũ. Lúc đó, nam MC chia sẻ lý do rời vị trí là vì công việc cá nhân.