Cuộc sống bí ẩn của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên sau gần 4 thập kỷ đăng quang

Bùi Bích Phương sinh năm 1971 trong gia đình trí thức Hà Nội. Cha của chị là cố nghệ sỹ Bùi Đức Minh - người Hà Nội gốc tài hoa, yêu nghệ thuật. Mẹ chị là bà Nguyễn Thị Thuyết Hoa, một phụ nữ xinh đẹp, hiền thục sinh ra trong gia đình gia giáo.

Năm 1988, Bùi Bích Phương đăng quang trong cuộc thi hoa hậu đầu tiên. Khi đó, chị đang là sinh viên năm thứ nhất của khoa tiếng Anh, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số đo ba vòng của hoa hậu là 86-60-88cm, chiều cao 1m58.

Bùi Bích Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1988.

Dù không có lợi thế về chiều cao, chị nổi bật nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, duyên dáng, nền tảng học vấn tốt và cách giao tiếp thông minh. Giải thưởng cho Bùi Bích Phương khi đăng quang là chiếc xe đạp Mifa, lúc bấy giờ có trị giá 4 chỉ vàng.

Thời điểm đó, ít ai biết rằng cô sinh viên xinh đẹp Bùi Bích Phương hàng ngày vẫn đi làm gia sư và dịch thuê với thù lao 500 đồng/trang để kiếm tiền đóng học phí. Dù trở nên nổi tiếng sau khi trở thành Hoa hậu, chị vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn. Chị thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Hàn, có thể nói được tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp.