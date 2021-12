Cuộc sống an yên tuổi 73 của 'giọng đọc huyền thoại' NSƯT Kim Tiến

Ngoài giờ lên lớp, bà thường dành thời gian tỉa tót cây cối, hoa lá, chăm sóc không gian xanh tại nhà. Bà thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cây cối xanh tươi đang ra quả trên trang cá nhân. Ngoài ra, NSƯT Kim Tiến cũng quan tâm đến đội tuyển bóng đá Việt Nam và theo dõi sát sao những trận đấu của đội nhà.

Một số loài cây trong khu vườn nhỏ của NSƯT Kim Tiến.

NSƯT Kim Tiến trong chương trình 'Quán thanh xuân'

Anh Thư

Ảnh: FBNV