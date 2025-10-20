Cuộc quyết chiến chưa hồi kết giữa Hamas và các gia tộc ở Gaza

Bầu không khí hân hoan bao trùm Dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, song dải đất này vẫn phải chứng kiến bạo lực, theo tờ The Conversation.

Trong những ngày gần đây, hơn 20 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa Hamas và các thành viên thuộc nhiều gia tộc khác nhau. Theo một số nguồn tin, Hamas cũng đã xử bắn công khai những người đàn ông bị bịt mắt tại một quảng trường.

Khi quân đội Israel rút về các vị trí đã được xác định trước theo thỏa thuận ngừng bắn, các thành viên Hamas bắt đầu tái khẳng định quyền kiểm soát tại Dải Gaza. Tuy nhiên, các gia tộc quyền lực tại đây cũng đang tìm cách giành ảnh hưởng. Một số gia tộc liên minh với phong trào Fatah và một số khác được Israel hậu thuẫn.

Vậy, những gia tộc này là ai và giữ vai trò gì ở Gaza?

Các chiến binh Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Biết gì về các gia tộc ở Dải Gaza?

Nhiều dòng tộc hùng mạnh đã tồn tại trong xã hội Palestine suốt nhiều thế kỷ. Trong vài thập niên gần đây, họ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chính trường Palestine.

Nhìn chung, các gia tộc này là tập hợp của những nhóm họ hàng ở nhiều khu vực khác nhau của Gaza. Một trong những gia tộc lớn và có vũ trang mạnh nhất là gia tộc Dughmush ở TP Gaza, do ông Mumtaz Dughmush đứng đầu. Sau thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas, gia tộc này lập tức trở thành mục tiêu của Hamas.