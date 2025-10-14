Cuộc họp xử lý khủng hoảng kéo dài 7 giờ của MU

Có ý kiến ​​cho rằng các cuộc trò chuyện chỉ mang tính chất thân mật và không nhất thiết nhằm mục đích đánh giá vị thế của Amorim tại MU. Tuy nhiên, đây không phải là kiểu hoạt động thường thấy ở một CLB mà mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Berrada và Wilcox đang dẫn dắt các cuộc thảo luận gần đây giữa ban lãnh đạo MU và đội hình thi đấu. Đội trưởng Bruno Fernandes nằm trong số những người được tham vấn, trong khi các ý kiến ​​khác cũng đã được thu thập.

Ten Hag chỉ trụ được ba tuần sau cuộc họp dài lê thê đó. Và có lẽ chẳng bao lâu nữa, ban lãnh đạo cấp cao của MU sẽ lại phải họp khi những vấn đề trên sân cỏ tiếp tục chồng chất dưới thời Amorim.

Đồng sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe, nhiều lần bị buộc phải trả lời các câu hỏi liên quan đến tương lai của HLV Ruben Amorim. Tỉ phú người Anh, ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS Ratcliffe đã lên tiếng bảo vệ Amorim, cho biết ông hy vọng vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục gắn bó với MU trong 3 năm tới.

"Ruben Amorim đã không có mùa giải tốt nhất", Sir Jim Ratcliffe nói trong tập đầu tiên của The Business Podcast sau khi mô tả Amorim là một người đàn ông tử tế, "Ruben Amorim cần chứng minh mình là một HLV giỏi trong ba năm tới. Đó là điều tôi sẽ làm (về việc MU sẽ không sa thải Amorim)".

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh người hâm mộ ngày càng phẫn nộ về cách MU vận hành. Các fan "quỷ đỏ" luôn phản đối gia đình Glazer quản lý MU, và Ratcliffe đã gặp khó khăn trong việc thay đổi quan điểm này kể từ khi mua lại gần 30% cổ phần CLB và nắm quyền điều hành hoạt động hàng ngày vào năm ngoái.

Oliver Glasner, Eddie Howe, Gareth Southgate và Diego Simeone là một số HLV được nhắc đến gần đây nhằm thay thế cho Amorim tại MU. Mặc dù đã dẫn dắt 50 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, HLV Amorim của MU vẫn chưa thể giành được 2 chiến thắng liên tiếp nào tại giải đấu này. "Quỷ đỏ" đã có chuỗi 3 chiến thắng trên sân nhà Old Trafford mùa này, mới nhất là đánh bại Sunderland 2-0, nhưng thành tích không thắng trên sân khách của họ là một mối lo ngại lớn.

Hiện đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League và kém tốp 6 hai điểm, Manchester United sẽ phải đối mặt với một loạt trận khó khăn. Trong tháng tới, họ sẽ phải đối đầu với những đối thủ như Liverpool, Brighton, Nottingham Forest và Tottenham.