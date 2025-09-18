Ngày 18-9, Thanh tra TP Cần Thơ đã mời các đơn vị liên quan đến họp để trao đổi việc xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng trong vụ án hành chính sơ thẩm.
Mở cuộc họp tìm “người kế thừa…” đi hầu tòa
Trước đó, Thanh tra TP Cần Thơ nhận được công văn của TAND TP Cần Thơ về việc đề nghị cung cấp thông tin về người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ (cũ) trong vụ án ông VXT khởi kiện hành chính đối với quyết định của Chánh Thanh tra Sở này xử phạt vi phạm hành chính ông T.
Theo Thanh tra TP, do chủ trương sáp nhập nên việc xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ (cũ) để tiếp tục tham gia vụ kiện hành chính nêu trên còn nhiều ý kiến khác nhau.
Để thống nhất trong việc xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng, đồng thời để TAND TP Cần Thơ sớm đưa vụ việc ra xét xử theo quy định, Thanh tra TP đã mời đại diện TAND TP, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp để trao đổi việc xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ (cũ).
Qua xác minh, ông T bị phạt vi phạm hành chính liên quan việc đăng thông tin lên mạng xã hội.
Cuộc họp có nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là nếu sau này xảy ra vụ việc tương tự (đăng thông tin không đúng lên mạng xã hội) thì thẩm quyền xử phạt hành chính của ai. Câu trả lời là lĩnh vực thông tin chuyển giao về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thẩm quyền xử phạt là Giám đốc Sở này.
Vì vậy, cuộc họp hôm nay đã xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng trong vụ án trên là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 29-9.
TAND Tối cao hướng dẫn việc này thế nào?
Trước đó, vào ngày 27-6-2025, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ban hành Nghị quyết 01/2025 hướng dẫn áp dụng một số quy định về tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện thẩm quyền của các TAND.
Trong đó, liên quan đến việc kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng, tại Điều 8 Nghị quyết 01/2025 quy định kể từ ngày 1-7-2025, đối với những vụ án, vụ việc mà tòa án đang giải quyết thì việc kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng được xác định như sau:
Trường hợp đương sự là cơ quan, tổ chức bị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc kết thúc, chấm dứt hoạt động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước thì cơ quan, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó.
Trường hợp đương sự là cơ quan, tổ chức đã giải thể hoặc kết thúc, chấm dứt hoạt động mà không có người kế thừa quyền, nghĩa vụ thì cơ quan, tổ chức cấp trên thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng.
Trường hợp đương sự là người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức mà cơ quan, tổ chức đó bị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc kết thúc, chấm dứt hoạt động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước thì người tiếp nhận quyền, nghĩa vụ của người đó tham gia tố tụng.
Trường hợp đương sự là người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức mà chức danh đó không còn do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó tham gia tố tụng.
Cũng theo Điều 8 Nghị quyết 01/2025, kể từ ngày 1-7-2025, đối với vụ án, vụ việc mà tòa án mới thụ lý thì toà án xác định cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức bị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc kết thúc, chấm dứt hoạt động theo hướng dẫn nêu trên là đương sự trong vụ án, vụ việc.