Ngày 18-9, Thanh tra TP Cần Thơ đã mời các đơn vị liên quan đến họp để trao đổi việc xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng trong vụ án hành chính sơ thẩm.

Trụ sở TAND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Mở cuộc họp tìm “người kế thừa…” đi hầu tòa

Trước đó, Thanh tra TP Cần Thơ nhận được công văn của TAND TP Cần Thơ về việc đề nghị cung cấp thông tin về người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ (cũ) trong vụ án ông VXT khởi kiện hành chính đối với quyết định của Chánh Thanh tra Sở này xử phạt vi phạm hành chính ông T.

Theo Thanh tra TP, do chủ trương sáp nhập nên việc xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ (cũ) để tiếp tục tham gia vụ kiện hành chính nêu trên còn nhiều ý kiến khác nhau.