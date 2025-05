Cuộc họp 4 bên Mỹ - Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Ukraine diễn ra hôm nay tại Istanbul

Theo thông báo, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan sẽ chủ trì cuộc họp tại thành phố Istanbul trong ngày hôm nay với phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, phái đoàn Nga do Cố vấn Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu và phái đoàn Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov làm trưởng đoàn. Cuộc họp tập trung tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, cách thức tiến hành cuộc họp không được đề cập.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) trong cuộc gặp phái đoàn Nga (trái) và Ukraine (phải) tại thành phố Istanbul, ngày 29/3/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, trong ngày 15/5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fidan đã có các cuộc thảo luận riêng rẽ với Ngoại trưởng Mỹ Rubio và Cố vấn Tổng thống Nga Medinsky, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdodan có cuộc tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ban đầu được kỳ vọng diễn ra theo hình thức trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 15/5. Theo kịch bản này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể tham gia đàm phán để giúp hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự.