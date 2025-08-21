Cuộc đua SUV cỡ B tại Việt Nam tiếp tục nóng

Kể từ đầu năm đến nay, SUV cỡ B luôn là một trong những phân khúc sôi động nhất trên thị trường ô tô Việt Nam. Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều cái tên mới, sức nóng còn đến từ cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai mẫu xe hàng đầu là Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross.

Sau giai đoạn đầu năm tỏ ra “hụt hơi” trước đối thủ, Mitsubishi Xforce đã có màn bứt phá trong tháng 6 để đạt doanh số 1.431 xe. Kết quả này giúp mẫu xe Nhật Bản vượt qua Toyota Yaris Cross để trở thành sản phẩm bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B/B+ chạy xăng.

Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross vẫn đang cạnh tranh gắt gao cho vị trí dẫn đầu nhóm SUV cỡ B dùng động cơ đốt trong.

Tuy nhiên khi bước sang tháng 7, gió một lần nữa lại đổi chiều khi Toyota Yaris Cross công bố doanh số 1.259 chiếc, tăng trưởng 9,5% để trở lại ngôi đầu.