Cuộc đua mạng di động tại Mỹ sắp có đối thủ mới: Starlink của tỷ phú Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo Washington Post ngày 13/9, Elon Musk tiếp tục gây chú ý khi quyết định đột phá vào thị trường viễn thông di động. SpaceX, công ty do Musk sáng lập, vừa qua đã hoàn tất thỏa thuận mua lại phổ tần số vô tuyến trị giá 17 tỷ USD từ công ty EchoStar, động thái này được xem là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng dịch vụ Starlink của công ty sang lĩnh vực viễn thông di động.

Thỏa thuận mua lại phổ tần này sẽ giúp Starlink có thêm khả năng cung cấp dịch vụ mạng di động bên cạnh dịch vụ internet vệ tinh. Mạng lưới vệ tinh toàn cầu của Starlink sẽ giúp đưa kết nối 5G đến những khu vực xa xôi, nơi các mạng viễn thông truyền thống chưa thể tiếp cận. Với các vệ tinh đã được phóng lên quỹ đạo, Elon Musk đang xây dựng một hệ thống viễn thông mới, sử dụng công nghệ vệ tinh để cung cấp kết nối di động tại các khu vực không có dịch vụ mạng di động hiện tại.

Mặc dù thỏa thuận này mở ra tiềm năng rất lớn, nhưng các chuyên gia trong ngành vẫn bày tỏ sự hoài nghi về khả năng SpaceX có thể cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn trong ngành viễn thông tại Mỹ như Verizon và AT&T tại các khu vực đô thị đông đúc. Với sự hạn chế về phổ tần và các thách thức trong việc duy trì tốc độ và độ ổn định của kết nối, Starlink vẫn sẽ phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ.

Dù vậy, việc Starlink hướng đến việc cung cấp dịch vụ di động chủ yếu cho các khu vực nông thôn và những nơi thiếu mạng viễn thông sẽ là một lợi thế lớn. Điều này sẽ giúp SpaceX có thể tạo ra một thị trường với các tệp khách hàng mà các công ty viễn thông truyền thống chưa khai thác hết.

Đây là một phần trong chiến lược mở rộng của Elon Musk đối với các dịch vụ công nghệ vệ tinh. Không chỉ đơn thuần cung cấp internet, Starlink đang từng bước trở thành một nền tảng đa dịch vụ, bao gồm cả viễn thông di động. Ông Musk đã luôn nhìn nhận đây là một cơ hội lớn để đổi mới ngành viễn thông và phá vỡ các mô hình kinh doanh truyền thống.