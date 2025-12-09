Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'

Khi chương trình Gặp nhau cuối tuần ra đời năm 2000, đạo diễn Khải Hưng đã ghép Quang Tèo - Giang Còi thành đôi bạn diễn. NSND Khải Hưng từng tiết lộ cả hai quá hợp cạ, đến mức chỉ cần một cái nháy mắt, hắt hơi cũng hiểu ý nhau.

Có thể nói, Quang Tèo và Giang Còi là đôi bạn tri kỷ từ sân khấu đến ngoài đời. Chất mộc mạc, hóm hỉnh trong vai người nông dân khiến hai nghệ sĩ có nét riêng khi diễn với nhau.

Là một cặp bài trùng ăn ý nhưng cuộc đời của hai danh hài nổi tiếng này lại có quá nhiều khác biệt.

Quang Tèo được gọi là "đại gia làng hài"

Trong Gặp nhau cuối tuần, nét diễn duyên dáng, ăn ý của Quang Tèo và Giang Còi được khán giả yêu thích. Thành công của chương trình giúp cả hai trở thành cặp huyền thoại của làng hài Việt.