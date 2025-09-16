Cuộc đời thăng trầm của bác sĩ Hoa Súng trong 'Gặp nhau cuối tuần'

Gặp nhau cuối tuần phát sóng năm 2000 và được xem như món ăn tinh thần hàng đầu của khán giả truyền hình. Đây chính bệ phóng cho nhiều tên tuổi sân khấu hài tỏa sáng.

Trong khi các nghệ sĩ hóa thân nhiều vai theo từng kịch bản khác nhau thì "bác sĩ Hoa Súng" là nhân vật xuyên suốt và có chuyên mục riêng trong chương trình. Hình ảnh một bác sĩ gầy gò nhưng sở hữu chiếc kim tiêm rất to, có thể chữa bách bệnh để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Vai diễn đặc biệt này do nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đảm nhận. Được biết, cái tên "bác sĩ Hoa Súng" do chính nhà thơ chọn vì được lấy từ tên loài hoa ông yêu thích.