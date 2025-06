Cuộc đời như phim của 'nữ hoàng cảnh nóng' vừa công khai bạn trai ở tuổi 49

Mỗi ngày tôi phải chạy trốn, phải giữ bình tĩnh để đối phó, làm sao giữ an toàn cho mình, cho các con và gia đình của mình, vì tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tới thời điểm này, may mắn vẫn an lành, bình an và vui vẻ", nữ diễn viên tâm sự.

Kết thúc hai mối tình không trọn vẹn, trong khi vẫn đang loay hoay xác định mối quan hệ với người đàn ông thứ 3, bất ngờ Kiều Trinh nhận tin mang thai ở tuổi 40. Dù hoàn cảnh lúc ấy khó đón nhận nhưng chị vẫn quyết định giữ em bé và xem con là món quà được ban tặng. Chị tiếp tục cuộc sống làm mẹ đơn thân một lần nữa.

Kiều Trinh bên 3 người con.

Kiều Trinh từng nói chị không phải là người đào hoa hay lăng nhăng. Trong chuyện tình cảm, chị có cách nhìn chín chắn và sâu sắc. Khi kết thúc một cuộc tình, Kiều Trinh không vội đến với người khác. Chị dành thời gian để quên người cũ và tìm hiểu thật kỹ cho một mối quan hệ mới. Với chị, phải xác định có thể “đi đường dài” mới chấp nhận tiến tới.

Trải qua nhiều cay đắng trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên sinh năm 1976 tiếp tục mở lòng để đón nhận hạnh phúc mới. Nhiều người mong Kiều Trinh sẽ có được bình yên trọn vẹn sau những sóng gió cuộc đời.