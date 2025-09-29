Cuộc đối đầu giữa cái thiện và ác gây bão Bắc Mỹ

Nam tài tử Leonardo DiCaprio trong vai một cựu chiến binh bị cuốn trở lại vòng xoáy hành động để cứu con gái. (Nguồn: Warner Bros. Pictures)

Với doanh thu 22,4 triệu USD, bộ phim hành động hài hước của đạo diễn Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (tựa Việt: “Trận chiến sau trận chiến”) đã có màn ra mắt ấn tượng khi đứng đầu phòng vé tại các rạp Bắc Mỹ vào cuối tuần qua.

Đây là một canh bạc lớn của Warner Bros khi đầu tư hơn 130 triệu USD cho tác phẩm kéo dài 170 phút, dựa trên sức hút của đạo diễn danh tiếng và ngôi sao Leonardo DiCaprio.