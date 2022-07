Cuộc đời chìm nổi khiến diện mạo tài tử 'Chúa tể rừng xanh' bị tàn phá

Tại Hollywood, Brendan Fraser (53 tuổi) được xem là một trong những minh chứng điển hình nhất về sức tàn phá của thời gian (Ảnh: Page Six).

Mới đây nhất, nam tài tử gây ấn tượng khi đảm nhận vai diễn mới trong dự án phim "The Whale", Brendan Fraser vào vai một người đàn ông nặng gần 280kg. Trong vai diễn này, công chúng hầu như không còn nhận ra nét nào của Fraser khi đóng "George Of The Jungle" (Chúa tể rừng xanh - 1997). Anh đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác của chính mình.

Tại Hollywood, Brendan Fraser (53 tuổi) được xem là một trong những minh chứng điển hình nhất về sức tàn phá và những biến động khó lường của thời gian đối với diện mạo một con người.

Brendan Fraser từng là "nam thần cơ bắp" nổi tiếng ở Hollywood hồi thập niên 1990, khi anh xuất hiện trong những bộ phim như "George of the Jungle" (Chúa tể rừng xanh - 1997) hay "The Mummy" (Xác ướp Ai Cập - 1999).

Sự thay đổi đến mức khó nhận ra của Brendan Fraser đã từng gây sửng sốt rất lớn. Dù vậy, nam diễn viên 53 tuổi hiện cảm thấy thoải mái với chính mình, anh vẫn đang tích cực tham gia đóng phim. Fraser luôn tỏ ra vui vẻ, thoải mái khi xuất hiện tại các sự kiện. Anh có suy nghĩ cởi mở về vấn đề diện mạo và chủ động tìm cách thích nghi để duy trì công việc và cuộc sống một cách ổn thỏa.

Mới đây nhất, nam tài tử gây ấn tượng khi đảm nhận vai diễn mới trong dự án phim "The Whale" (Ảnh: Page Six).

Sau những biến đổi mạnh về ngoại hình, Brendan Fraser nhận những vai diễn phụ trên màn ảnh để khởi động lại sự nghiệp sau quãng thời gian trầm lắng. Nhờ vậy, Fraser được công chúng quan tâm trở lại sau quãng thời gian lặng lẽ khá lâu trong sự nghiệp.