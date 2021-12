Cuộc đời bi ai của đại mỹ nhân Điêu Thuyền

Your browser does not support the audio element.

Điêu Thuyền là một mỹ nhân xinh đẹp, giỏi ca múa, khéo cư xử thời kỳ Tam Quốc. Nàng là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa và là một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa.

Sắc đẹp của Điêu Thuyền được ví là "Bế nguyệt" (khiến mặt trăng phải xấu hổ mà giấu mình).

Theo truyền thuyết dân gian, Điêu Thuyền vốn họ Nhậm, tên là Hồng Xương. Có thông tin cho rằng, Điêu Thuyền là con nuôi của Tư đồ Vương Doãn và được ông hết sức yêu chiều.

Trong thời gian này, với sự giúp đỡ của Lã Bố, Đổng Trác thâu tóm hết quyền binh và ăn chơi sa đọa. Vương Doãn và Điêu Thuyền đã bày kế nhằm lật đổ Đổng Trác.

Điêu Thuyền là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc.

Tư đồ Vương Doãn hứa gả Điêu Thuyền cho Lã Bố, con nuôi Đổng Trác, nhưng sau đó lại hiến nàng cho Đổng Trác. Điêu Thuyền một mặt khóc với Lã Bố rằng, mình bị Đổng Trác cưỡng bức, mặt khác tâm sự với Đổng Trác, mình bị Lã Bố sàm sỡ. Tranh giành cùng một người phụ nữ, hai bố con Đổng Trác và Lã Bố nghi kỵ nhau. Kết quả, Lã Bố đã ra tay giết Đổng Trác.

Sau đó, Điêu Thuyền đã trở thành thiếp của Lã Bố. Khi Lã Bố bị Lý Thôi đánh bại, nàng đã theo Lã Bố về Từ Châu, Trung Quốc. Thời điểm, Lã Bố bị Tào Tháo giết, có thông tin cho rằng, Điêu Thuyền theo người nhà Lã Bố tới Hứa Xương, Trung Quốc và từ đó không ai có thông tin về nàng.