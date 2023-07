Cuộc đình công ở Hollywood ảnh hưởng tới Liên hoan phim Locarno

Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết diễn viên Riz Ahmed, người được biết tới với các bộ phim "Rogue One: A Star Wars Story" và "The night of" sẽ không tham dự sự kiện ở Thụy Sĩ.

Trước đó, anh được mời để nhận giải Davide Campari Excellence và giới thiệu bộ phim ngắn của đạo diễn người Pháp Yann Mounir Demange.

Một ngôi sao khác là Stellan Skarsgård cũng quyết định không nhận giải thưởng để bày tỏ sự ủng hộ cho cuộc đình công ở Hollywood.